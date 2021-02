Angelo heeft al zes pechvogels van de weg gehaald, inclusief een strooiwagen

Joris den Boer strandde met zijn strooiwagen vergroot

Angelo van sleepdienst Gijsbers heeft al zes pechvogels moeten helpen in en rondom Tilburg. Rond half tien moest hij er zelfs aan te pas komen om een gestrande strooiwagen te helpen. In totaal heeft zijn werkgever al zo'n vijftien auto's weggesleept, die door de sneeuw zijn weggegleden.

Op de Enschotsebaan bij Berkel-Enschot is Joris den Boer met zijn strooiwagen van het fietspad geraakt. Daarbij is de as van de wagen gebroken.

"Ik heb in mijn eigen spoor gereden en toen zakte ik weg"

"Ik heb deze weg vandaag al drie keer gehad maar doordat er geen verkeer is vriest alles meteen weer aan", vertelt Joris. "Ik heb in mijn eigen spoor gereden en toen gleed ik weg. De as van mijn voorwiel brak meteen af."

Hij kan er gelukkig nog om lachen. "Er is geen persoonlijk letsel."

Joris zit al vijf jaar op de strooiwagen. Hij is al eens in de sloot geraakt maar een gebroken as heeft hij nog nooit meegemaakt."

Takelwagens hebben het druk vergroot

Sinds half tien zaterdagavond is hij al actief om de wegen in en rondom Tilburg begaanbaar te maken. Hij was net bezig met zijn laatste rondje voordat hij kon gaan slapen. "Dat worden nog minder uurtjes slapen. Vanaf zes uur moet ik weer aan de bak."

"Vooral bang voor de vuilniswagens morgen"

Ondertussen zijn er twee sleepwagen nodig om de strooiwagen uit de greppel te halen. Angelo Bezems takelt zijn zesde wagen deze sneeuwdag. "Het zijn vaak dit soort diensten die in de problemen komen. Die móeten rijden. Ik ben vooral bang voor de vuilniswagens morgen."

