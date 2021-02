Heuveltje in park ideale roetsjbaan voor sleeënde kinderen: 'Ik heb geen last van de kou, hoor!'

Sneeuwpret in Eindhoven (foto: Lola Zopfi). vergroot

Normaal is het een vrij onopvallend heuveltje in het Ton Smitspark in Eindhoven. Maar deze zondagochtend vormt de besneeuwde helling de ideale roetsjbaan voor kinderen, die er massaal vanaf sleeën.

Twee kinderen die deze zondag al vroeg gebruik maakten van de besneeuwde helling waren Joost en Olivier. "Ik vind dit heel leuk", laat Olivier weten. "Ik heb geen last van de kou." Joost kijkt hem een beetje verbaasd aan. "Nou, ik wel!"

Lekker glijden in het Ton Smitspark in Eindhoven (foto: Lola Zopfi). vergroot

En hun vader waarschijnlijk ook. Die ging, terwijl de kinderen in de sneeuw aan het ravotten waren, een paar keer naar binnen voor een lekkere warme kop koffie.

Poseren in de kou (foto: Lola Zopfi) vergroot

'Het is heel druk hier'

Ook Margo en Bo waren om tien uur 's ochtend al gaan sleeën. Ze vinden het fantastisch, maar ook lastig. "Het is heel druk hier... We proberen te genieten, maar ook rekening te houden met de coronavoorschriften."'

Drukte in het Ton Smitspark in het besneeuwde Eindhoven (foto: Lola Zopfi). vergroot

Henri en Lars staan daar ook goed bij stil. "Daarom blijven wij expres onderaan de heuvel, ver weg van de andere mensen. Maar we zijn heel blij met de sneeuw!"

Onderaan de heuvel kun je lekker rustig sleeën (foto: Lola Zopfi). vergroot

