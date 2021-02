Stoere sleeërs vliegen van enorme schans in Veghel

Bij restaurant Wittern in Veghel is een flinke schans gebouwd waar iedereen vanaf kan sleeën. Je moet alleen wel je eigen slee meenemen naar de Verlengde Noordkade en niet bang aangelegd zijn.

Het is druk met kinderen en volwassenen en er hangt een vrolijke sfeer. Iedereen is uitgelaten en corona wordt eventjes vergeten. Je kunt er Glühwein kopen en andere drankjes en biertjes. En daar wordt goed gebruik van gemaakt.

Eric en Juul staan met een biertje in hun hand te kijken naar de mensen die naar beneden sleeën. "Het is hier gezellig en het is fijn dat we nog op stap kunnen in deze tijd. We genieten van het winterweer."