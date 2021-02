In Tilburg gaan ze gewoon lekker zwemmen

Sleeën, schaatsen of snowboarden. Je kunt je met dit weer allerlei sporten voorstellen, maar zwemmen in een meertje zit daar waarschijnlijk niet bij. Toch is er een groep mensen die juist met dit weer graag een verkoelende duik neemt. Ze noemen zich de ijsberen en ze trokken op een winderig steigertje in Tilburg zondag de kleren uit en de zwembroek aan.

Bjorn Van Eenaeme was de eerste die begon met het zwemmen in het meertje De Katsbogte. Gaandeweg sloten zich steeds meer mensen aan. “Ik zag in België mensen zwemmen en dat bleek een ijsberenclub. Ik heb toen een keer meegedaan en dat pakte heel goed uit. Ik had altijd heel veel last van mijn enkel, maar nadat ik een aantal keer had meegedaan had ik er geen last meer van”, aldus Bjorn.



Wim Hof

Daarna ging hij er over lezen en leerde hij over de methode Wim Hof oftewel de Iceman. Toen hij naar Nederland verhuisde is hij gewoon verder gegaan met zwemmen en nu is er een heus Tilburgs ijsberenclubje ontstaan. “Gisteren heeft er een vrouw voor het eerst meegedaan. Ze is al 72 en zij ging er zelfs twee keer in”, aldus Bjorn.