Het sneeuwt één dag en de treinen rijden niet: hoe kan dat?

Door de hevige sneeuwval rijdt er al de hele zondag geen openbaar vervoer. De Nederlandse Spoorwegen laten de treinen zondag zelfs helemaal niet meer rijden. Door vastgevroren spoorwissels is treinverkeer simpelweg onmogelijk.

Rob van den Broek

Als het ook maar even sneeuwt, lijkt het treinverkeer altijd lamgelegd te worden. En wel vaker dan eens zijn wissels dan de boosdoener. Maar zelden zijn de problemen zo hevig als zondag. Storingsploegen van spoorbeheerder ProRail zijn massaal aan het werk om zo snel mogelijk weer treinen te kunnen laten rijden.

Verwarmde wissels

Sinds enkele jaren is het spoornet in Nederland voorzien van verwarmde spoorwissels. Maar daarmee zijn de problemen niet opgelost. Slechts een deel van de wissels is voorzien van elektrische verwarming. Het overgrote deel heeft gasgestuurde verwarming, ofwel verwarming door middel van een gasvlammetje. Vergelijkbaar met de waakvlam in je cv-ketel thuis. Door de flinke windstoten die gepaard gaan met de sneeuwstorm Darcy die over het land raast, is een deel van die vlammetjes uitgewaaid. Op dat moment is er dus geen sprake meer van verwarming en kan een spoorwissel vastvriezen.

Maar niet alleen de harde wind is een boosdoener, ook de sneeuw is een belangrijke factor waardoor het misgaat. Volgens spoorbeheerder ProRail moet je dat vergelijken met een gasbrander, bijvoorbeeld in een terrasverwarmer of de gasbarbecue. Tegen een beetje sneeuw is zo’n gasbrander wel opgewassen, omdat de sneeuw door de warmte snel smelt. Maar als zo’n gasbrander als het ware bedolven wordt onder de sneeuw, dan gaat de vlam natuurlijk binnen de kortste keren uit. Met een gasgestuurde verwarming bij een spoorwissel is het niet anders.

Op de foto hieronder is te zien dat de wisselverwarming het wel doet, maar simpelweg niet is opgewassen tegen de grote laag sneeuw. De sneeuw die smelt, verandert in grote en vaste blokken ijs. Daardoor kan het wissel niet meer heen en weer.

Ondergesneeuwde spoorwissel (foto: ProRail) vergroot

‘Dweilen met de kraan open’

Voor de storingsploegen van ProRail is het zondag haast geen doen om alle spoorwissels weer op tijd werkend te krijgen. Zodra een spoorwissel is ontdooid én de verwarming weer werkt, is het met deze weersomstandigheden een kwestie van tijd voordat het gasvlammetje weer uitgewaaid of ondergesneeuwd is.

Een van de storingsploegen die het spoornet schoonvegen (foto: ProRail) vergroot

De Nederlandse Spoorwegen en ProRail hopen het spoornet maandagmorgen weer helemaal operationeel te hebben. Overigens zullen de treinen dan niet volgens het reguliere treinschema rijden, maar nog altijd volgens de speciale winterdienstregeling. Juist omdat verstoringen in het spoornet dan sneller opgelost kunnen worden. Dus voor de treinreiziger zit er niets anders op dan geduldig afwachten tot het winterweer voorbij gaat en de treinen vanzelf weer kunnen rijden zoals we dat gewend zijn.

