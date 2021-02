Tilburger (38) opgepakt bij ontmanteling drugslab in Zeeland

XTC-pillen. (Archieffoto: Birgit Verhoeven) vergroot

Een 38-jarige Tilburger is zaterdagavond laat opgepakt bij de ontdekking van een drugslab aan de Langeweg in Ossenisse (Zeeland). In het drugslab werd MDMA geproduceerd, zo bleek uit politieonderzoek.

In het drugslab zijn ook twee mannen (37 en 58) uit Hulst aangehouden. Het drietal zit nog vast voor verhoor.

Het drugslab wordt de komende dagen in samenwerking met LFO ( Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen) ontmanteld.

