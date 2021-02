Dit staat je maandagochtend te wachten: gladheid en treinen die mondjesmaat rijden

Het extreme winterweer van dit weekend krijgt een vervolg. Voor maandag heeft het KNMI code oranje afgekondigd vanwege gladheid. Rijkswaterstaat roept weggebruikers dan ook op om maandagochtend niet de weg op te gaan. De NS meldt dat vanwege het extreme winterweer de treinen maar mondjesmaat zullen rijden. De hevige sneeuwval en wind veroorzaken veel storingen op het spoor.

Het KNMI heeft voor maandag code oranje afgekondigd wegens de verwachte gladheid. Code oranje gaat om middernacht in en geldt tot maandag twaalf uur. "Komende nacht en maandagochtend is er nog wel steeds op uitgebreide schaal sprake van gladheid als gevolg van sneeuwduinen, ijsplaten en al eerder gevallen sneeuw", aldus het KNMI.



Ga niet de weg op!

De omstandigheden blijven gevaarlijk op de weg. Zo is er sprake van gladheid, waarschuwt Rijkswaterstaat. "Ondanks alle inspanningen is een deel van de snelwegen nog moeilijk begaanbaar. We hebben te maken met zeer strenge winterse omstandigheden. Daarom is het advies zoveel mogelijk thuis te blijven."