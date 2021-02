Kitesurfers uit Deurne bestormen het platteland tijdens sneeuwstorm Darcy

Foto: Bas van Duursen vergroot

Het kitesurfseizoen zit er al een tijdje op, maar dat weerhield een groep vrienden uit Deurne er niet van om de vlieger tijdens storm Darcy de lucht in te gooien. Dit keer gleden ze niet op woeste golven, maar over het weiland van een boer. ''Dit was ontzettend gaaf", zegt een enthousiaste en uitgeputte Sjors van Duursen.

Het was zondagmiddag even aftasten voor de vijf vrienden. Ze zijn doorgewinterde kitesurfers en hebben ook regelmatig een snowboard onder hun voeten. Een combinatie van de twee hadden ze nog nooit uitgeprobeerd. "We wisten wel dat het mogelijk was door filmpjes op het internet. Toen we dat zagen, wilden we het zelf ook proberen", zegt Sjors, die na drie uur lang surfen over de sneeuw nog op adem moet komen.

En dat proberen ging Sjors en zijn vrienden nog redelijk gemakkelijk af. ''Het is misschien zelfs iets makkelijker dan surfen op zee. Op de golven is het lastig om je evenwicht te bewaren. De weerstand van het water maakt het ook lastiger. In de sneeuw sta je vrij stabiel."

De vrienden kregen van te voren toestemming van de boer om op zijn weiland te surfen. Het bevalt ze zo goed dat ze vaker gaan komende week. "Het is natuurlijk anders dan de zee die je gewend bent. In plaats van vijftien meter de lucht in springen, maak je nu sprongen van zo'n vier meter hoog. Als je valt, komt het immers ook harder aan."

