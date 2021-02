Maandag geen Brabantse kranten vanwege extreme weersomstandigheden

Mensen met een abonnement op het Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad en BN DeStem krijgen maandagochtend geen ochtendkrant op de mat. De extreme weersomstandigheden maken het onmogelijk om maandagochtend kranten te bezorgen.

Het gaat om alle titels van DPG en MEDIA huis, zoals de Volkskrant, NRC, Telegraaf en AD. DPG en Mediahuis zijn eigenaar van de meeste landelijke en regionale dagbladen in Nederland.

De bezorging van kranten doen de bedrijven gezamenlijk. Maandag zullen zij in de loop van de dag besluiten of de verspreiding van middagkranten wel mogelijk is. De abonnees kunnen de krant wel digitaal lezen.