Scholenkoepel QliQ in Helmond houdt maandag deuren van 12 basisscholen dicht

Scholenkoepel QliQ Primair Onderwijs in Helmond houdt maandag de deuren van twaalf basisscholen nog gesloten. Voornaamste reden: de weersomstandigheden. “Het winterweer gooit helaas roet in het eten”, zegt bestuursvoorzitter Jan van der Heijden.

Helaas, want Van der Heijden en zijn leerkrachten waren eraan toe om de leerlingen terug te zien op school. “We waren blij om alle kinderen na een lange periode weer te zien op school, maar de veiligheid van onze kinderen, ouders en collega’s is belangrijker”, schetst hij de situatie. “We gaan het onderwijs op afstand nog met een dag verlengen. Uiteraard zijn de scholen voor de noodopvang wel geopend.”



Vierduizend leerlingen

De twaalf basisscholen van QliQ zijn verdeeld over vijftien locaties in Helmond. In totaal zitten er ongeveer vierduizend kinderen op deze scholen. “We moeten niet hebben dat er ongelukken gebeuren als kinderen en ouders naar school komen of leerkrachten en medewerkers naar hun werk moeten reizen. We vinden het heel spijtig. Naar dit moment hadden we uitgekeken, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we dinsdag weer normaal open kunnen gaan.”