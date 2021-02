A50 na uren weer vrij na ongeluk met drie vrachtwagens

Er waren maandagochtend urenlang problemen op de A50 bij Ravenstein (foto: Tom Louter). vergroot

De A50 was maandagochtend urenlang in beide richtingen afgesloten tussen Oss en Ravenstein, nadat daar drie vrachtwagens schaarden. "Het gaat om vrachtwagens met levensmiddelen", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten Bij het ongeluk is ook een auto betrokken. De weg was maandagmiddag rond vier uur weer vrij.

De file vanuit Brabant begon bij Veghel. Vanuit Gelderland stond het vast vanaf knooppunt Valburg. De auto's die vast kwamen te staan, zijn inmiddels van de weg geleid.

De ANWB waarschuwde automobilisten vanuit de richting Den Bosch een tijd lang voor twee uur vertraging, maar rond tien uur nam de vertraging af tot een uur. Op dat moment stond er wel nog veertien kilometer file vanaf Veghel. Vanuit Gelderland bedroeg de vertraging rond tien uur nog een kwartier. Eerder was dit ruim een uur.

Het is zo'n puinhoop op de weg dat er een zogenoemde firestormer is ingeschakeld, waarmee de sneeuw- en ijsresten die de weg zo glad maken van de weg gehaald kunnen worden. "Het was hier veel te glad", laat Jolanda van der Velden van de ANWB weten. "Je kon niet voor- of achteruit."

Omleiding

Verkeer dat vanuit de regio Den Bosch richting Gelderland wil, werd aangeraden via de A15 en de A2 te rijden. Ook bij knooppunt Ekkersweijer bij Son was een omleiding gesteld voor het verkeer richting Nijmegen. Daar werd je via de A2 en de A59 geleid. "Maar ons advies blijft: ga alleen de weg op als je niet anders kan", benadrukt de woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Ook op de A27 bij Hank gebeurde maandagochtend een ongeluk. Daar gleed een vrachtwagen van de weg. "Die heeft flinke schade", laat een ooggetuige weten. De rechterrijstrook werd daarop een tijd lang afgesloten.

