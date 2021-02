A50 van Oss richting Arnhem weer vrij, maar A73 bij Vierlingsbeek dicht na ongeluk met vrachtwagen

Er waren maandagochtend urenlang problemen op de A50 bij Ravenstein (foto: Tom Louter). vergroot

De snelweg A50 is maandagochtend urenlang in beide richtingen afgesloten geweest tussen Oss en Ravenstein, nadat daar rond kwart voor zeven drie vrachtwagens schaarden. Ook op de A73 bij Vierlingsbeek is het hommeles, die is in de richting van Nijmegen afgesloten en er staat een file van 12 kilometer. Oorzaak ook hier een ongeluk met een vrachtwagen.

Bij het ongeluk op de A50 was ook een auto betrokken. Rond halftwaalf kon de weg van Oss richting Arnhem vrijgegeven worden. De weg van Arnhem richting Oss is nog dicht. De file op de A50 in Brabant had een maximale lengte van 14 kilometer en begon bij Veghel. De vertraging liep op tot twee uur. De file in Gelderland was een stuk korter. Die begon bij Valburg en daar bleef de maximale vertraging beperkt tot een uur.

Het was zo'n puinhoop op de weg dat er een zogenoemde firestormer moest worden ingeschakeld, waarmee de sneeuw- en ijsresten die de weg zo glad maakten van de weg gehaald konden worden. "Het was hier namelijk veel te glad", liet Jolanda van der Velden van de ANWB weten.

Omleiding

Automobilisten die vanuit de regio Den Bosch richting Gelderland wilden, kregen urenlang het advies via de A15 en de A2 te rijden. Ook ter hoogte van knooppunt Ekkersweijer bij Son werd een omleiding gesteld voor het verkeer richting Nijmegen. Daar werd je via de A2 en de A59 geleid.

Ook problemen op A27 en A73

Ook op de A27 bij Hank gebeurde maandagochtend een ongeluk. Daar gleed een vrachtwagen van de weg. "Die had flinke schade", zag een ooggetuige. De rechterrijstrook werd daarop een tijd lang afgesloten.

Op de A73 bij Vierlingsbeek ging het ook al mis met een vrachtwagen. Daarom ging om kwart over tien maandagochtend de snelweg in de richting van Nijmegen dicht. Om half maandagmiddag stond er nog een file van 12 kilometer. Weggebruikers richting Nijmegen moeten al rekening houden met vertraging vanaf Horst-Noord, in Limburg. Omdat er een vangrail is beschadigd, is ook tijdelijk een rijstrook in de richting van Maasbracht afgesloten.

