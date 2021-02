Officiële koudegolf is begonnen, later deze week kan het -15 graden worden

Winterse plaatjes. (Archieffoto: Lola Zopfi). vergroot

Afgelopen nacht was Volkel met dik zes graden vorst (-6,2) het koudste plekje van de provincie. Maar da's nog niets vergeleken met wat nog komen gaat. Later in de week zijn extreem lage nachttemperaturen van -15 niet uitgesloten. Zo goed als zeker zijn we begonnen aan een officiële koudegolf.

Weerman Leon Saris van Weerplaza legt uit wat de criteria van zo'n koudegolf, de winterse tegenhanger van de hittegolf, precies zijn. De temperatuur mag vijf dagen niet boven het vriespunt uitkomen en in die periode moet het dan minstens drie keer tien graden of meer gaan vriezen. "Het moet raar lopen, willen we niet aan die criteria voldoen."

Wat zeker vaststaat: "Het is hartstikke koud en dat gaat een hele tijd duren. Misschien zet zondag de dooi in, maar er kunnen ook zomaar nog een paar dagen vorst bijkomen."

En het gaat niet om een laffe paar graadjes: "Het is nu nog best bewolkt. Komende nacht klaart het al wat op en in de tweede helft van de nacht neemt de wind verder af. En daarmee daalt ook de temperatuur verder. In het oosten van de provincie kan de -10 komende nacht al bereikt worden." Dat heet dan officieel strenge vorst.

Mooie ijskoude winterdagen

En het kan nog kouder, want donderdag of vrijdag is ook zeer strenge vorst niet uitgesloten. Dat betekent dat er een temperatuur van -15 graden of kouder op de thermometer komt te staan.

Weerman Saris heeft nog wel wat bemoedigende woorden in petto voor iedereen die bij het lezen van dit verhaal al spontaan bevriest. "Vanaf morgen schijnt de zon steeds vaker en krijg je van die mooie winterse dagen."

En nog meer goed nieuws: tijdens de koudegolf waaraan we dus net zijn begonnen, hoeven we niet elke dag per se extreme gladheid op de weg te verwachten. "Doordat de wind gaat afnemen, zal de sneeuw ook minder verstuiven en minder voor gladheid op de wegen zorgen. Daar komt bij dat er gisteren amper verkeer op de weg was om het strooizout ' in te rijden', maar vandaag rijden er al weer meer auto's." Uiteraard blijft autorijden in een winter wonderland wel altijd extra oppassen.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.