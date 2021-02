Tandpastadief op heterdaad betrapt in Tilburg

Niet de tandpasta uit het bericht (archieffoto: Karin Kamp). vergroot

Een man van 30 uit Georgië is zondagavond betrapt op diefstal in een supermarkt in Tilburg. Onder zijn jas had hij vijftien tubes tandpasta verstopt.

De man sloeg toe in een winkel aan de Besterdring in Tilburg. Nog voordat de man zich met de tubes tandpasta uit de voeten kon maken, werd hij betrapt door een medewerker van de supermarkt. Hij kon daarna worden aangehouden en is vastgezet.

Vreemdelingenpolitie

De Georgiër is overgedragen aan de vreemdelingenpolitie (AVIM). Die politieafdeling doet onderzoek naar de identiteit en de verblijfsstatus van mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben.

