Waarom ligt hier alles meteen stil na een beetje sneeuw, maar in Rusland niet?

Besneeuwde wegen zorgen voor veel vertraging in het verkeer. vergroot

Een beetje sneeuw en het hele land ligt stil. Geen treinen, geen kranten, de scholen dicht. In Rusland en Oostenrijk is niets aan de hand na een sneeuwstorm. Hoe kan dat nou? Volgens Carlo van de Weijer, mobiliteitsdeskundige aan de Technische Universiteit Eindhoven, is het juist goed dat ons land na wat sneeuwval stilligt. Dat zegt hij in Omroep Brabant-radioprogramma Wakker!.

Ron Vorstermans Geschreven door

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Carlo van de Weijer vindt dat we niets fout doen als het gaat over hoe we omgaan met sneeuw. “Het heeft gewoon heel erg gesneeuwd. Dus is het logisch dat je er in een land als Nederland last van hebt”, vat hij beknopt samen.

"Alles wat zij doen kunnen wij ook doen."

Maar her en der zie je toch kritiek. Want in andere sneeuwlanden rijden de treinen bijvoorbeeld gewoon door – zelfs in de koudste, barste winteromstandigheden. En hoe kan dat nou?, is dan veelal de vraag. Gelukkig is het antwoord niet zo ingewikkeld.

“Alles wat zij doen zouden wij ook kunnen doen”, zegt Van de Weijer. “Maar dan zijn we enorm aan het investeren voor een paar dagen per jaar. Het is verstandig dat we die investeringen niet doen en het geld ergens anders voor gebruiken.”

Carlo van de Weijer. vergroot

Het is volgens Van de Weijer juist een goed teken dat alles in Nederland stilvalt bij sneeuw. Dat betekent dat we niet enorm hebben geïnvesteerd in zulke maatregelen en ons geld goed hebben gebruikt.

“Neem het spoor”, zegt Van de Weijer. “Wij hebben veel meer wissels dan in het buitenland, en juist de wissels zijn het zwakke punt van het spoor. Die moet je verwarmen en vervangen, en dat is allemaal duur. Dat zijn enorme investeringen. Die zijn het waard in Oosterrijk en Rusland, maar hier niet.”

"Als er in Rusland een overstroming zou zijn, moeten wij ze komen helpen."

En dat geldt volgens Van de Weijer ook voor de wegen. “De weg zou je meer begaanbaar kunnen maken door duizend veegwagens erbij te kopen. Het aantal veegwagens per kilometer is hier veel lager dan in het buitenland waar het meer sneeuwt. Maar dat is logisch: wij investeren ook minder in sneeuwkettingen en spikes op onze banden.”

Van de Weijer stelt dat dat dus maar goed is ook. “Dat zouden namelijk belachelijke investeringen zijn. Dan kun je beter dat je gewoon thuiszitten en alles accepteren. Is ook wel gezellig.” Bovendien hebben wij dan weer vooral geïnvesteerd in hoge dijken en waterafvoer. Dat heet slim investeren, zegt Van de Weijer.

“Zo werkt dat. Als er in Rusland een overstroming zou zijn, moeten wij ze komen helpen.”

