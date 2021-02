Hond zakt door het ijs en kan niet op eigen kracht uit het water komen

Een hond in Haaren nam maandagochtend onbedoeld een ijsduik. Zijn baasjes waren met hem aan het wandelen toen hij het dunne ijs van een plas aan de Kantstraat op rende. De brandweer moest eraan te pas komen om de viervoeter te bevrijden.

Nadat het dier rond half elf het ijs op was gerend en daar direct doorheen zakte, kon het niet meer zelf aan de kant komen. Op een foto is te zien hoe de hond in het ondiepe maar ijskoude water zit. Hij of zij lijkt een smekende blik te werpen in de richting van de brandweerman die hem in het water tegemoet komt.