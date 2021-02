Wie heeft de allerlangste? Stuur ons een foto van jouw mega-ijspegel

Ze groeien soms op gekke plekken, maar zo te zien doet het niet zeer. vergroot

Aan je tuinmeubels of buitenlampen, onder de schommel, aan de dakgoot of aan je neus? Hangt er ergens een enorme ijspegel, stuur ons dan je foto. We zoeken de allerlangste!

De snottebelpegel op de foto is indrukwekkend, maar we zijn ervan overtuigd dat het nog veel langer kan. Zeker nu het de komende tijd dag en nacht blijft vriezen dat het kraakt.

Kleine Bram in zijn warme skipak vond bij zijn oma in de tuin alvast een indrukwekkend exemplaar.

Foto: Stephanie van den Hoogen. vergroot

En bij Karin hangen er al een heleboel op een rij aan de dakgoot, blijkt uit de foto die zij plaatste op onze Facebookpagina. De langste is een meter, vertelt ze erbij.

Maar wie biedt er meer? Foto's kunnen naar [email protected]. Reageren op onze Facebookpagina mag natuurlijk ook.

