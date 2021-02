Dit zijn de relschoppers met oud en nieuw in Oosterhout, wie herkent ze?

Wachten op privacy instellingen... Politie zoekt relschoppers die tijdens jaarwisseling in Oosterhout stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De uitgebrande auto in Oosterhout (foto: Marcel van Dorst / SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/3 Beelden van de relschoppers in Oosterhout

De afgelopen nieuwjaarsnacht is in Oosterhout totaal uit de hand gelopen. In de omgeving van de Loevesteinlaan verzamelde zich na een aanrijding een groep van veertig jongeren en dat liep uit op rellen. Bureau Brabant toont maandagavond beelden waarop enkele relschoppers herkenbaar in beeld zijn.

Bij de rellen werden politie en brandweer bekogeld met vuurwerk en stenen. Ook werd er een taxibusje in brand gestoken, ruiten ingegooid en werden omwonenden en een persfotograaf belaagd. De Mobiele Eenheid kwam eraan te pas om de rust te herstellen.

De politie hoopt dat kijkers de daders herkennen. Ook tips over vermoedelijke daders zijn welkom. Op de beelden zijn ook getuigen te zien. De politie hoopt dat ook zij zich zullen melden met informatie.

