Waar kan ik schaatsen op natuurijs? Deze app zet alle plekken op een rij

Schaatsers op het Buntven in Deurne (archieffoto). vergroot

Waar is het natuurijs dik genoeg om de eerste rondjes te schaatsen? Het is een vraag die ijsliefhebbers bezighoudt nu het kwik dagenlang onder fors onder nul blijft. Erik Ekkel houdt het via zijn app IJsmeester keurig bij.

Joris van Duin Geschreven door

De landkaart op zijn website oogt nu nog leeg. Maar in de loop van de week komt daar verandering in. Erik Ekkel hoopt dan verdeeld over heel Nederland honderden hotspots te kunnen aanmerken als locatie waar mensen de ijzers onder de voeten kunnen binden.

Via de app kan iedereen in Nederland schaatslocaties doorgeven én opzoeken. Ekkel probeert die informatie te bundelen en verifiëren, voordat hij de plek daadwerkelijk op zijn kaartje zet. Zo hoopt de bedenker snel en overzichtelijk antwoord te kunnen geven op dé vraag waar je op natuurijs kan schaatsen.

Ook in onze provincie zullen vermoedelijk tientallen plekken groen en dus schaatsgeschikt kleuren. "Tijdens het vorige echte schaatsseizoen 2012-2013 waren dat er enkele tientallen, misschien wel vijftig. Als het de komende tijd fors blijft vriezen, gaan we daar misschien wel overheen. Er zijn ontzettend veel mooie kreken en meertjes in Brabant", zegt Ekkel.

"Mensen moeten altijd zelf goed kijken of het ijs dik en veilig genoeg is."

Ekkel groeide op in Friesland en woonde tot voor kort in Nuenen. Hij is zelf een enorme schaatsliefhebber. Ekkel denkt vanaf woensdag ondiepe, ondergelopen weilanden, uiterwaarden en kreekjes te kunnen toevoegen aan de kaart. Komend weekend volgen de grotere plassen en meren. Dat die plekken dan online staan betekent niet automatisch dat de veiligheid en kwaliteit écht gegarandeerd is, benadrukt hij. "Mensen moeten altijd zelf goed kijken of het ijs dik en veilig genoeg is."

Spelbreker voor grote toertochten is de coronapandemie. Die mogen niet doorgaan van de overheid. Maar ook op het 'gewone' natuurijs gelden de coronaregels. Ekkel: "Wat dat betreft is het een heel raar jaar. Al zal de echte schaatsfan heus wel in zijn eentje ook rondjes rijden op natuurijs. Want dit ijs is het mooiste dat er is."

