Wandelen met je hond in de sneeuw: op deze dingen moet je letten

Even je hond lekker laten ravotten in de sneeuw of samen een lange boswandeling maken over bevroren paden. De hond en het baasje moeten er op zijn tijd eens uit om een frisse of natte neus te halen. Maar waar moet je opletten als je met de hond gaat wandelen bij haast Siberische temperaturen? Hondentrainster Marloes van der Velden uit Eindhoven geeft wintertips voor het uitlaten van je trouwe viervoeter.

"Honden vinden sneeuw over het algemeen heel leuk. Samen met hun baasje kunnen ze er veel plezier aan beleven. De tips zijn bedoeld om dit op een veilige manier te laten verlopen", vertelt Marloes. Een winterwandeling maken met je hond kan volgens de hondentrainster niet zonder een goede voorbereiding.

Smeer de voetzolen van je hond in met vaseline. Het voorkomt dat pekel tegen de voetkussentjes aankomt. Pekel veroorzaakt wondjes en irritaties. Vaseline voorkomt ook wondjes van scherpe sneeuwresten.

Oudere, dunbehaarde en zwakke honden zijn gebaat bij een dekje. Het staat misschien wat truttig, maar geeft wel bescherming en warmte aan de hond.

Waar moet je opletten tijdens de wandeling?:

Blijf in beweging en blijf niet te lang stilstaan voor bijvoorbeeld een praatje.

Laat de hond - bijvoorbeeld bij het rollen door de sneeuw - niet te nat worden. Hij kan onderkoeld raken. Het energieniveau van de hond wordt dan lager, hij gaat rillen en moet langzaam weer opgewarmd worden.

De hond sneeuwballen laten vangen is leuk, maar te veel koud vocht geeft maagklachten.

Langebehaarde honden hebben vaak ijsballetjes tussen teen en de kussentjes van de voeten. Controleer dit regelmatig. Het ijsballetje niet eruit pulken maar met de hand ontdooien.

Wandel geen uren door het bos. Voor kleine honden kan tien minuten uitlaten al voldoende zijn. Door de adrenaline voelen actieve honden de kou pas laat en beginnen dan te trillen. Vooral jonge honden lopen zich zelf snel voorbij.

Laat de hond niet op het ijs lopen. Het uitglijden is het slecht voor de spieren en gewrichten. Bovendien ziet een hond niet hoe dik het ijs is en kan hij er doorheen zakken.

Rolt je hond door de sneeuw? Altijd de oren checken, er kan ijs achterblijven in het oor. De hond heeft daar last van.

Laat je hond op straat niet aan pekel likken in verband met zoutvergiftiging. Dat kan zich na 72 uur nog openbaren. Je hond gaat braken en krijgt diarree.

Na de wandeling:

Poten schoonmaken met lauw water, dan verdwijnt ook het resterende pekel.

Hond goed afdrogen en poten controleren op ijsballetjes.

Algemeen:

Hond nooit achterlaten in een koude auto.

Sommige honden vinden sneeuw leuk, maar andere honden hebben aan het doen van een plas en een poep voldoende.

Voor sommige honden die niet van sneeuw houden, is het wel fijn als ze hun energie kwijt kunnen. Dan kun je samen met je hond binnen zoekspelletjes doen of ze uitdaging geven in de vorm van hersenwerk.

