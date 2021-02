Nelie wordt geschilderd als echte zorgheld: 'Stukje waardering voor aan de muur'

Wachten op privacy instellingen... Mart Franken uit Bergen op Zoom legt helden in de zorg vast op doek (foto: Raoul Cartens). Volgende Vorige vergroot 1/2 Zorgmedewerkster Nelie Braspenning wordt vereeuwigd op schildersdoek.

Zorgmedewerkster Nelie Braspenning van tanteLouise in Bergen op Zoom neemt plaats op een stoel om door de schilder Mart Franken geportretteerd te worden als zorgheld. Ze voelt zich geen held: "Het hoort gewoon bij het werk. Door de crisis maken we veel meer uren dan waar we voor betaald worden. Maar dat doe je gewoon, om het voor de mensen beter te maken."

Twintig zorgmedewerkers van tanteLouise worden vereeuwigd door de kunstenaar. Met dit project brengt hij een ode aan al die mensen die door de coronacrisis alle zeilen moeten bijzetten om kwetsbare mensen te beschermen tegen het virus en een zo goed mogelijk leven te bieden. "Echte helden zie je maar zelden", rijmt Franken.

Franken stoort zich enorm aan het hypocriete gedrag waarbij mensenmassa's bij de eerst coronagolf buiten stonden te klappen voor de zorg, terwijl later de Kamerleden snel wegliepen bij de stemming over meer beloning voor zorgmedewerkers.

"Een stukje extra waardering, straks aan de muur."

In zijn Atelier 13 in de binnenstad van Bergen op Zoom bedacht hij daarom een nieuw kunstproject om de mensen in de zorg die aandacht te geven die ze volgens hem verdienen. "Al die mensen die in de zorg werken zijn de frontsoldaten in deze oorlog tegen corona. Dit zijn echte helden", vertelt de Bergse kunstenaar geïnspireerd door het lied van Herman van Veen.

Vooral bij de eerste coronagolf werden de zorgmedewerkers overspoeld met blijken van waardering. Nelie glundert: "Tulpen, koeken, maaltijden. Hartstikke leuk dat dat gedaan werd." En ook bij de tweede golf, vooral tijdens de feestdagen, voelden de Bergse zorgmedewerkers veel steun vanuit bewoners en bedrijven. "Kerstkaarten, wensen, dingen die ook persoonlijk werden gebracht. Ja, dat was echt hartverwarmend."

Ook Nelie ziet in haar werk regelmatig het venijn van het coronavirus bij bejaarde bewoners in de verzorgings- en verpleeghuizen. "Het gaat soms zo snel. En daarom moeten we ervoor zorgen dat de dagen die de mensen bij ons verblijven zo goed mogelijk zijn."

Ze vindt het bijzonder dat ze nu op een schilderij wordt vastgelegd: "Zeker, hartstikke mooi. Een stukje extra waardering, straks aan de muur."

