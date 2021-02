Coronanieuws: Weekcijfers RIVM vertekend door sluiting van teststraten om winterweer

De teststraat in Breda, foto ter illustratie (archieffoto: Collin Beijk). vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Het kabinet verlengt de avondklok tot en met 2 maart.

Door de sneeuw en zondag gesloten teststraten zijn er minder besmettingen gemeld.

Dat zal naar verwachting ook de weekcijfers vertekenen die dinsdag bekend worden gemaakt.

Er werden zondag 22 nieuwe patiënten met het coronavirus opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen.

08.36 Mag zoon-of dochterlief naar school of kinderdagverblijf met snottebel?

Voor wie het spoor bijster is wat betreft het snottebellenbeleid op basisscholen en kinderdagverblijven: de beslisboom biedt uitkomst.



08.26 Prikcampagne Italië komt op stoom

Italië kan vanaf Pasen 10 miljoen mensen per maand gaan inenten. De directeur van het Italiaans medicijnagentschap AIFA Nicola Magrini noemt dat in de krant Corriere della Sera het begin van het op grote schaal vaccineren tegen het coronavirus.



08.10 2021 is goed begonnen voor uitzendbureau Randstad

Uitzender Randstad is het nieuwe jaar goed begonnen. Volgens topman Jacques van den Broek zit de uitzender qua activiteiten weer op het niveau van voor de coronacrisis. Sinds april vorig jaar, toen de crisis in volle hevigheid te merken viel, is volgens de Randstad-baas sprake van opbrengsten die maand op maand hoger uitvallen. Randstad merkt onder andere een aanhoudende vraag naar essentiële diensten in de gezondheidszorg, logistiek, supermarktenbranche en e-commerce.



06.01 - Weekcijfers RIVM vertekend door sluiting teststraten

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag hoeveel nieuwe coronagevallen in de afgelopen week zijn geregistreerd. Het aantal zal lager liggen dan dat van vorige week, maar dat komt vooral doordat de teststraten zondag dicht waren vanwege het winterweer. Op maandag waren veel locaties weer open, maar het is niet bekend hoeveel mensen vanwege de sneeuw hebben besloten toch maar niet naar een teststraat te gaan. Daardoor is het moeilijk om aan de hand van de weekcijfers vast te stellen hoe de uitbraak in Nederland ervoor staat.

05.59 - Coronavaccins op amateuristische wijze vervoerd

Een aantal coronavaccins is op amateuristische wijze vervoerd onder meer door de plaatselijke krokettenleverancier. Sommige andere vaccins zijn zodanig door elkaar geschud dat ze moesten worden vernietigd, meldt het AD. De inspectie wil nu strengere transporteisen.

De coronavaccins zijn in Nederland niet altijd even professioneel vervoerd, stelt het AD na onderzoek van verschillende video's waarop het vervoer is vastgelegd. Op beelden is bijvoorbeeld te zien hoe een plaatselijke krokettenleverancier een zorginstelling helpt bij het vervoer van het Pfizer/BioNTech-vaccin waarbij het uiterst belangrijk is dat het goed gekoeld blijft.

05.56 - 13.000 huisartsen gevaccineerd

De ziekenhuizen hebben tot nu toe 13.600 huisartsen en medewerkers van huisartsenposten gevaccineerd. Ze hebben een eerste vaccin van Moderna gekregen. Dat meldt het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Vorige week is volgens het LNAZ de tweede lichting vaccins aangeleverd. Zaterdag zijn de ziekenhuizen s avonds doorgegaan met vaccineren vanwege de voorspelde code rood op zondag vanwege de zware sneeuwval. Daardoor zijn de geplande vaccinaties voor het weekend vrijwel allemaal gezet, aldus het netwerk.

05.55 Vakbond vindt heropenen basisscholen onverantwoord

Vakbond Leraren in Actie (LIA) is niet blij met het besluit van het kabinet om basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig te heropenen. "Dat is niet veilig, niet verantwoord en niet aanvaardbaar", aldus de bond in een open brief aan minister Arie Slob van Onderwijs.

Een groot aantal basisscholen en ook kinderopvanglocaties ging maandag weer open, nadat ze half december de deuren hadden gesloten voor fysiek onderwijs wegens het coronavirus.

