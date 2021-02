Strooiwagen komt vast te zitten bij spoorwegovergang en zorgt voor verkeerschaos

Een strooiwagen van de gemeente Etten-Leur is dinsdagmorgen vast komen te zitten op een spoorwegovergang aan het Schoonhout. Daardoor werd aan beide zijden van de overweg het geduld van autobestuurders op de proef gesteld.

Aan beide zijden van de spoorwegovergang stond het verkeer vast en volgens Huib van 't Hof, die daar net zijn hond aan het uitlaten was, haalden ze de raarste capriolen uit. "Er kwam er eentje door het plantsoen rijden, die reed hele bosjes plat." Een ander reed tegen de rijrichting in. "Hij ging vervolgens heel brutaal gewoon verderop weer ertussen, in de rij. Onder luid getoeter van andere auto's."

Geduld

Al met al duurde het best wel even tot de auto's hun weg konden vervolgen. "Het duurde een half uur. Ik kan me het ongeduld wel voorstellen, maar het was lachwekkend om te zien", zegt Van 't Hof.