Invasie van vogels in de Biesbosch door de strenge vorst

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/2 Door de strenge vorst wordt een invasie van vogels verwacht in de Biesbosch

Is het in de zomer in de Biesbosch al druk op het water met recreanten en bootjes, nu 'dreigt' het in het Nationaal Park superdruk te worden met overwinterende vogels. Vogels die massaal naar de Biesbosch uitwijken, omdat in het hele land meren en plassen dichtgevroren zijn.

Rob Bartol Geschreven door

“Door de stroming, eb en vloed blijven grote delen van de Biesbosch open én daar komen massaal vogels op af”, vertelt boswachter Harm Blom. “Die vogels wijken uit naar de Biesbosch om voedsel te vinden, want open water betekent ook kans op voedsel en een kans om te overleven.”

Binnenlandse vogeltrek

Vol passie heeft boswachter Harm Blom het al over een 'binnenlandse vogeltrek', een unieke en enorme verplaatsing van vogels die afgelopen weekend op gang kwam door de inval van de winter.

"We zagen het op de vogelradar van de luchtmacht. Kieviten, ganzen, veldleeuweriken en vele soorten eenden die bij het invallen van de kou van het noorden naar het zuiden trokken. Er zijn nu al gigantische aantallen vogels in de Biesbosch, maar dat wordt de komende dagen meer én nog veel meer."

Tellen

De boswachters in de Biesbosch gaan de komende dagen tellen. Tellen om een beeld te kunnen vormen welke soorten in welke aantallen letterlijk zijn uitgeweken naar het Nationaal Park.

Harm Blom: 'Door de strenge vorst wordt een invasie van vogels verwacht in de Biesbosch' vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.