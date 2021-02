Tankstation in Roosendaal overvallen, politie op zoek naar jonge verdachte op fiets

Het tankstation werd rond kwart voor twaalf overvallen (foto: Google Streetview). vergroot

Het tankstation van Tamoil aan de Vijfhuizenberg in Roosendaal is dinsdag aan het einde van de ochtend overvallen. De politie is op zoek naar één dader: een witte man van begin twintig.

De jongeman is er rond tien voor twaalf op de fiets vandoor gegaan. Hij heeft een onbekend geldbedrag buitgemaakt.

Er raakte niemand gewond.

