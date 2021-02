Meer mensen zoeken een relatie sinds corona: ‘De eerste date is standaard een wandeling’

Heerlijk wandelweer (foto: Erald van der Aa). Paula Vogelzang Volgende Vorige vergroot 1/2 Heerlijk wandelweer (foto: Erald van der Aa).

Corona en daten gaan niet samen. Tenminste: dat zou je denken. Volgens datingexpert Paula Vogelzang (49) uit Knegsel zijn sinds de pandemie juist meer mensen op zoek naar een relatie. Met een beetje creativiteit is een anderhalvemeter-date heel goed mogelijk. “Door corona heb ik het drukker dan ooit.”

“Wat wij dit jaar hebben meegemaakt is heel erg bijzonder”, vertelt Paula. Ze is eigenaresse van datingbureau Toekomst Relatie. Kort na de eerste lockdown ‘ontplofte' het: ze kreeg enorm veel nieuwe aanmeldingen van singles die op zoek zijn naar een serieuze relatie. “Ik wist niet wat mij overkwam. We hadden het zo enorm druk. Wij hebben op jaarbasis vier keer zo veel aanmeldingen als normaal.”

"Veel appen met iemand die je niet goed kent, zou ik nooit aanraden."

Mensen lijken door alle beperkingen te beseffen wat ze nu echt willen in het leven. “Singles voelen zich soms eenzaam. Ze gaan nu nadenken over dingen die er echt toedoen. Ze hebben behoefte aan die ene speciale man of vrouw waar ze op kunnen rekenen en waar ze altijd bij terechtkunnen.”

Maar, een goede date verzinnen terwijl bioscopen en restaurants dicht zijn vinden singles op dit moment niet makkelijk. Paula adviseert hen toch om juist bij de eerste date elkaar in het echt te zien. “Lichaamstaal is zo belangrijk. Veel appen met iemand die je niet goed kent, zou ik nooit aanraden. Je mist dan te veel, zoals gezichtsuitdrukkingen.”

"Op welk moment iemand zich veilig voelt bij een aanraking is voor iedereen verschillend.”

“Een wandeldate als eerste afspraak is daarom nu standaard”, gaat de datingexpert verder. “Je kunt het nog aankleden met chocolademelk of glühwein. Zolang je maar samen iets actiefs doet. Als je elkaar iets vaker hebt gezien kun je volgens Paula best via Zoom met elkaar dineren of langere telefoongesprekken voeren.

Een cliënt van Paula was wel heel creatief: hij boekte toen dat nog kon een hotelkamer zodat hij met zijn date in het hotelrestaurant kon eten. Hij gaf haar de hotelkamer voor de overnachting en kwam de volgende ochtend terug om samen te ontbijten. “Die vrouw vond dat helemaal geweldig dat er zo veel moeite voor haar werd gedaan.”

“Er kan tussen mensen iets heel moois ontstaan in deze tijd.”

Maar ja, bij daten hoort ook kleine aanrakingen. Hoe zit dan dan? “Dat klopt en dat gebeurt uiteindelijk ook. Wij adviseren: houd je aan de maatregelen. Maar als je elkaar al vier keer hebt gezien en je hebt het idee dat jullie band groeit, dan is dat niet raar. Op welk moment iemand zich veilig voelt bij een aanraking is voor iedereen verschillend.”

Uiteindelijk is een date in coronatijd heel anders, maar volgens Paula wel een stuk diepgaander en zeker niet onmogelijk. Ga er dus gewoon voor: “Er kan tussen mensen iets heel moois ontstaan in deze tijd.”

