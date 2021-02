Kapotte combiketel bij 10 graden onder nul: cv-monteurs hebben handenvol werk

Wachten op privacy instellingen... CV monteur Luc vervangt het expansievat. Arjan, Cynthia en kat bami zitten er weer warmpjes bij. Volgende Vorige vergroot 1/3 CV-monteurs zijn helden bij winterweer

Dan vriest het 's nachts 10 graden en valt ook nog eens je combiketel uit. Het overkwam Arjan en Cynthia uit Eindhoven. De verwarming bleef ijskoud én er was geen warm water meer. Gelukkig stond cv-monteur Luc Verbeek dinsdagochtend op de stoep om het stel te hulp te schieten. Een echte held bij dit winterweer.

"We merkten ineens dat de ketel was afgeslagen en ook niet meer aanging", blikt Cynthia Tuitjer terug op de nacht. "Toen waren we in paniek." Slapen zat er niet meer in, want de ketel maakte ook nog eens een enorm kabaal. "Die wilde keihard werken, maar dat lukte niet", vult haar vriend Arjan van Helvoort aan.

In tijden van thuiswerken vraag je je af waar je naartoe moet.

Behalve de zorgen over een warme douche in de ochtend en een aangename kamertemperatuur voor het ontbijt, brengt de crisis nog een extra uitdaging mee. "In tijden van thuiswerken vraag je je af waar je naartoe moet. Dat spookte vanochtend door mijn hoofd", zegt Cynthia. Gelukkig hoefde het stel geen kantoorruimte bij de buren te zoeken, want monteur Luc heeft binnen een paar minuten de boosdoener gevonden.

Hij komt even naar beneden voor een update. "Het expansievat is kapot. Ik heb een nieuwe bij me dus dat kan ik direct vervangen als u wilt." Nog geen half uur later doet de ketel het weer. "Heel fijn!", reageert Arjan met een grote glimlach.

Als ik ergens twintig monteurs vandaan kon halen, had ik vandaag nog werk voor ze.

Cynthia en Arjan zijn lang niet de enigen die vandaag in huis een extra trui aan moesten. CV-monteurs hebben het momenteel door de vrieskou enorm druk. Alleen al het bedrijf waar Luc werkt, Kemkens, krijgt deze dagen zo'n 3000 telefoontjes per dag uit Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland. Bij een normale winterse dag zijn dat er zo'n 1500.

Het bedrijf werkt voornamelijk met service- en onderhoudscontracten. "Als we nog een gaatje hebben in onze agenda proberen we uiteraard ook de mensen zonder contract te helpen, maar dat valt nu niet mee", legt Twan van Grinsven, manager Service Woningbouw, uit. "Als ik vandaag nog ergens twintig ervaren servicemonteurs vandaan kon halen, kon ik ze allemaal nog aan het werk zetten."

Het is dus niet meer dan logisch dat monteur Luc telkens weer warm ontvangen wordt, door mensen die zitten te rillen van de kou. "Mensen zijn vaak heel wanhopig als je binnenkomt, maar ook heel blij als je weggaat", vertelt Verbeek. "Dat is waar we het voor doen. Dit zijn onze tijden om te werken en nu moeten we er staan."



