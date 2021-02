Toch 3 Uurkes Vurraf in coronatijd: artiesten worden getest en alleen digitaal publiek

Wachten op privacy instellingen... Zo gaat het podium van 3 Uurkes Vurraf er vrijdag uitzien. Volgende Vorige vergroot 1/2 Producent Arthur Marres is al maanden bezig met de voorbereiding van 3 Uurkes Vurraf.

3 Uurkes Vurraf gaat ook dit jaar door, maar wel in aangepaste vorm. 23 carnavalsacts treden vrijdagmiddag op en zijn te zien op Omroep Brabant tv en online: De Deurzakkers, De Alpenzusjes, Lawineboys, Chef Soldaat, Lamme Frans, Veul Gère, om er maar een aantal te noemen. Voordat ze op het podium staan, moet er heel wat gebeuren want het moet natuurlijk coronaproof plaatsvinden. “We zijn er al vanaf juni mee bezig”, zegt uitvoerend producent Arthur Marres.

Het is een hele organisatie om 3 Uurkes Vurraf coronaveilig te laten verlopen. “We hebben overlegd met de veiligheidsregio, de gemeente en het hotel. Er zitten heel veel regeltjes aan. Het moet in goed overleg gebeuren, maar het is gelukt!”

Andere jaren staat er in het centrum van Eindhoven bij Hotel Pullman Eindhoven Cocagne een tent met 1600 man publiek en een groot podium met vele carnavalsartiesten. 3 Uurkes Vurraf is voor velen de start van het carnavalsfeest. De tent is er nu niet. Wel komt er uitzending en livestream vanuit een zaal van het hotel.

"Het publiek gaat helemaal los in de huiskamer, maar dan wel zonder bezoek.”

Met een podium en een led-wand van vijftien meter waarop digitaal publiek te zien is. Per uur zijn er honderd verbindingen met ‘thuisvierders’. Zij gaan de hele huiskamer versieren en in hun mooiste pekske voor de tv zitten. “In totaal zijn het driehonderd huishoudens. Ze gaan helemaal los in de huiskamer, maar dan wel zonder bezoek”, zegt Arthur Marres. “Alleen met het eigen gezin.”

In deze zaal wordt 3 Uurkes Vurraf gehouden. vergroot

Het bier vloeit normaal gesproken rijkelijk, maar alcohol wordt er deze keer niet geschonken bij 3 Uurkes Vurraf. Er komen sneltesten voor de artiesten en het omroeppersoneel. De gangen in het hotel zijn inmiddels beplakt met pijlen zodat er straks eenrichtingsverkeer is. De artiesten moeten een hele route afleggen voordat ze het podium betreden. “Dat is goed voor de coronakilo’s”, zegt Marres lachend.

"Als artiesten positief getest worden, gaat het optreden niet door."

“De artiesten komen zeker niet allemaal tegelijk, maar elke keer een kwartier na elkaar. Dan ondergaan ze een sneltest waarna ze in een enorme ruimte moeten wachten. Daar kunnen ze op twintig meter van elkaar staan. Als ze positief getest worden, gaat het optreden niet door. Als ze negatief zijn, kunnen ze verder. Dan gaan ze de trap op en komen ze in de coronavrije bubbel. Van daaruit gaan ze naar de kleedkamer.”

Die kleedkamers bestaan uit vijf ruimtes die anders een vergaderruimte zijn. “Afstand houden is hier geen probleem. De make-up doen ze zelf anders kun je geen afstand houden. Dat is anders dan anders.“

Zo wordt 3 Uurkes Vurraf dit jaar heel anders dan anders. “We konden ook helemaal niks doen, maar we vinden dat we het gevoel van carnaval levend moeten houden. Dat doen we door gewoon om drie uur 's middags live te gaan. Anders dan anders, maar wel heel leuk!”, zegt uitvoerend producent Marres.

