Bij 10 graden onder nul begint het bij de wedstrijdschaatsers weer te kriebelen

Crispijn Ariëns won in 2018 in het Zweedse Lulea bij een temperatuur van min 20 vergroot

Nu het buiten steenkoud is, begint het bloed van de Brabantse marathonschaatsers steeds harder te stromen. Want er komt natuurijs aan. Of er ook wedstrijden komen, is een ander verhaal. Het coronavirus ligt immers nog steeds op de loer. Toch houden de schaatsers serieus rekening met marathons en een eventuele bubbel is voor niemand een probleem.

“Mijn vrouw zet me met plezier een tijdje op straat als er natuurijs ligt”, zegt Crispijn Ariëns uit Boxtel lachend. Daarmee doelt hij op een eventueel noodzakelijke bubbel, die voor de familie Ariëns geen probleem is. “Iedereen heeft dat ervoor over.”

"Als je die sfeer tijdens de Elfstedentocht ziet, dat is geweldig!"

De broers Danny en Maikel Stam uit Sprang-Capelle denken er net zo over. De zonen van Arnold Stam, die veel schaatswedstrijden won en in 1997 vijfde werd in de Elfstedentocht, kennen de verhalen van vroeger heel goed. “We hebben filmbeelden van ons pa gezien. Als je die sfeer ziet, dat is geweldig!” zegt Maikel, met 21 de jongste van de twee en als belofterijder niet zeker van een startplek deze winter. Tegelijk beseffen de broers maar al te goed dat er door corona geen publiek zal zijn.

Hoewel er de afgelopen maanden geen wedstrijden waren, hebben de broertjes Stam en Crispijn Ariëns toch doorgetraind, maar wel op een lager pitje. Danny (23) heeft ook geen problemen met extra coronatesten en een tijdje leven in een bubbel, maar hij ziet net als veel Nederlanders ook het dilemma. “Natuurijs in coronatijd dat is wel iets tussen hoop en vrees.”

“Ik heb mijn natuurijs-schaatsen al weggebracht om ze te laten preparen.”

Floor Peters uit Vught zal bij de vrouwen meedoen. Ook zij voorziet geen praktische problemen. “Voor het WK-afstanden in Thialf komend weekend zitten de schaatsers in een bubbel, dat kunnen wij ook.”

Net als de anderen heeft ook Floor Peters rustig doorgetraind en nu is zij zich klaar aan het maken voor natuurijs. “Ik heb mijn natuurijs-schaatsen al weggebracht om ze te laten preparen.”

Een Elfstedentocht komt er sowieso niet vanwege corona. Dat heeft het bestuur van de tocht dinsdag nog een keer laten weten. Andere wedstrijden en zeker een NK (voor het laatst in 2013) behoren wel tot de mogelijkheden.

“Hier droom je als jongetje van.”

Ariëns, een topper in de marathonwereld, houdt er stiekem rekening mee dat hij donderdag of vrijdag al kan trainen op natuurijs. Als hij dan de bubbel in gaat kan hij begin volgende week wedstrijden gaan rijden. “Het zou een mooi cadeautje zijn.”

Ook de andere Brabantse marathonschaatsers zien dit scenario en zij zijn beschikbaar. Danny Stam werkt in het aanhangwagen verhuurbedrijf van zijn vader: “Thuis werken ze wel mee.” Zijn broer Maikel studeert bedrijfskunde: “Hier droom je als jongetje van.” En Floor is gymdocente en volgende week is ze vrij vanwege de carnavalsvakantie. “Achter de schermen wordt hard gewerkt. Ik ben 26 en ik hoop dat het nu lukt.”

En dan moet het wel blijven vriezen na het weekend, want dat is nog niet helemaal zeker.

