Journalistiek in de regio krijgt versterking: ervaren collega's en jong talent gezocht

Extra journalisten voor nog betere regionale journalistiek. vergroot

Het gevoel van hier. Dat is wat Omroep Brabant als regionale omroep dagelijks brengt op online, radio en tv. Binnenkort kan in heel Nederland nog beter verslag worden gedaan van nieuws uit de regio. De NOS gaat speciaal daarvoor zestig journalisten aannemen, in samenwerking met de regionale en lokale omroepen.

Met de extra aanwas aan journalisten wil de publieke omroep regiojournalistiek nog verder verbeteren. De NOS is niet alleen op zoek naar ervaren journalisten, maar ook jong talent is welkom.

Werken vanuit lokale omroepen

De redacteuren worden aangestuurd door de lokale omroepen, in samenwerking met de regionale omroep. In Brabant komen vijf extra journalisten.

Momenteel werkt Omroep Brabant al samen met een aantal lokale omroepen zoals bijvoorbeeld ZuidWestTV, Studio040, Omroep Tilburg en Omroep Meierijstad. Naast de nieuwe krachten vanuit de NOS worden ook door Omroep Brabant extra mensen geplaatst bij de lokale omroepen.

Kijk voor alle vacatures op lokalejournalistiek.nl.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.