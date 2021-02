Week van de waarheid voor darters Danny van Trijp en Willem Mandigers in jacht op PDC tourkaart

Darter Willem Mandigers tijdens het BDO WK in 2019 (foto: ANP). vergroot

Eindelijk is er voor de darters weer perspectief na een verloren seizoen door corona. In Duitsland zijn deze week in de zogenaamde Q-school tourcards te verdienen voor de PDC-toernooien. Willem Mandigers en Danny van Trijp zijn serieuze kanshebbers, maar kampen met de gevolgen van een coronaseizoen.

Job Willemse Geschreven door

"Zeker die eerste maanden was er weinig tot geen perspectief en was het moeilijk om te trainen. Telkens als ik ging gooien, vroeg ik mezelf meerdere malen af waar ik het nog voor deed. Maar uiteindelijk kwam dat beetje perspectief er toch, en is het me gelukt om weer veel te gaan trainen en om mezelf goed voor te bereiden," zegt Willem Mandigers.

Geen training

Ook Danny van Trijp vond het een moeilijk jaar. “Ik ben er eerlijk over: ik heb amper getraind en heb vrij weinig gedaan qua voorbereiding. Voor de coronacrisis gooide ik competitie en toernooien en dan gooi je al gauw zo’n 5 keer per week. Maar ik ben niet goed in trainen. Ik train sowieso liever niet zo veel, want dan staat er geen druk op. En juist mét druk, presteer ik beter.”

Danny van Trijp (foto: PDC Europe). vergroot

Aan druk geen gebrek op de PDC Q-school. Van Trijp en Mandigers moeten zich van donderdag tot en met zaterdag zien te plaatsen voor de finalefase van de Q-school, want anders houdt de droom na die drie dagen alweer op en moeten ze wachten tot volgend jaar voor een nieuwe kans.

Finalefase

Mandigers beschouwt 2020 als een ‘verloren jaar’ en heeft weinig zin in nog zo’n jaar. “Ik vind dat ik het mezelf moet verplichten om in ieder geval de finalefase halen”, stelt de 31-jarige darter. “En in die fase is de vorm van de dag toch wel van belang. Maar ik ben niet de enige die geen toernooien heeft kunnen gooien, iedere darter daar zit in hetzelfde schuitje en dus mag dat niet als excuus worden gebruikt.”

Beide Brabantse darters reizen hoe dan ook met een positief gevoel af naar Niedernhausen. “Vorig jaar heb ik op de laatste dag net naast een tourcard gegrepen, dus dit jaar ga ik er echt voor”, stelt Van Trijp. “Ik denk dat ik de finalefase wel moet halen en in die fase kan het zomaar eens mijn kant op vallen. En natuurlijk heb je een beetje geluk nodig met de loting. Dat scheelt ook wel wat.”

“Ik wil graag een tourcard pakken, maar ik wil mezelf niet al te veel druk opleggen”, is Mandigers eerlijk. “Ik moet vrij kunnen gooien en wil er niet te veel over nadenken. De tijd begint enigszins te dringen, maar het is niet zo dat ik stop met darten als ik nu geen tourcard haal. Ik heb nog wel wat jaren te gaan. We zien wel wat er van komt dit jaar. En ik moet ook wel realistisch kijken als het nu niet lukt, want de voorbereiding was natuurlijk helemaal anders dan anders.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.