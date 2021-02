Rellen Eindhoven: celstraf tot 51 dagen voor drie minderjarigen

Drie minderjarige relschoppers zijn dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 51 dagen jeugdgevangenis, waarvan dertig voorwaardelijk. De jongeren hebben zich schuldig gemaakt aan geweld tegen de politie tijdens de avondklokrellen op zondag 24 januari in Eindhoven. Het gaat om twee jongens uit Eindhoven en één uit Heeze.

De jongeren waren betrokken bij de rellen in het het centrum in Eindhoven. De rellen ontstonden na een demonstratie tegen de avondklok en coronamaatregelen. De demonstratie sloeg om in rellen en plunderingen in de binnenstad en op het station. Het geweld was gericht tegen de politie en de mobiele eenheid.