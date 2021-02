Rellen in Eindhoven: drie jongens krijgen tot drie weken jeugdgevangenis

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Drie minderjarige relschoppers zijn dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 16 tot 21 dagen jeugdgevangenis. Als ze opnieuw in de fout gaan, komt daar nog een aantal weken bovenop. De jongeren hebben zich schuldig gemaakt aan geweld tegen de politie tijdens de avondklokrellen op zondag 24 januari in Eindhoven. Het gaat om twee jongens uit Eindhoven en één uit Heeze.

De jongeren waren betrokken bij de rellen in het het centrum in Eindhoven. De rellen ontstonden na een demonstratie tegen de avondklok en coronamaatregelen. De demonstratie sloeg om in rellen en plunderingen in de binnenstad en op het station. Het geweld was gericht tegen de politie en de mobiele eenheid.

Gooien met stenen

Een van de 17-jarigen uit Eindhoven gooide twee stenen naar de politie. Daarvoor kreeg hij 16 dagen jeugdgevangenis. Als hij nog eens in de fout gaat, krijgt hij daar nog 34 dagen bovenop. De tweede jongen uit Eindhoven maakte met een wapenstok slaande bewegingen naar de politie. Hij kreeg drie weken jeugdgevangenis en nog eens 30 dagen als hij opnieuw in de fout gaat.

Een jongen uit Heeze kreeg 16 dagen jeugdgevangenis, plus 24 dagen bij herhaling. Ook hij gooide stenen naar de politie.

