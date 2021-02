Bekijk hier hoe Dave net op tijd wegspringt voor vallende sneeuwbrokken

Het waren een paar hele spannende seconden voor persfotograaf Dave Hendriks uit Eindhoven. Hij kon dinsdag net op tijd wegspringen toen een grote brok sneeuw vanaf het dak van het Philips Stadion naar beneden viel.

“Ik werd gewaarschuwd door een journalist die in de buurt stond. Voordat ik het wist hoorde ik iets naar beneden vallen. Ik draaide me om en kon nog net op tijd opzij springen”, vertelt Dave. De persfotograaf droeg een bodycam. Die legde precies vast hoe Dave net op tijd kon weg springen voor de vallende sneeuw.

Hij maakte op dat moment foto’s van een geparkeerde auto die flink beschadigd was geraakt door sneeuw dat naar beneden was gevallen. Dave stond achter het lint dat om de auto heen was gespannen en hij waande zich dus veilig.

De persfotograaf kwam er zonder kleerscheuren vanaf. “Maar dit had veel slechter kunnen aflopen”, realiseert hij zich. “Het was een combinatie van sneeuw en ijs dat naar beneden viel. Dat is best wel een massa. Ik heb wel een paar minuten staan trillen.”