Gaten in de weg door winters weer, spoedreparaties volgen elkaar in rap tempo op

Het verkeer op de snelwegen A27 en A58 kreeg het dinsdagavond voor de kiezen. Door het winterweer waren op diverse plekken gaten in het asfalt ontstaan, waardoor spoedreparaties nodig waren. Robert Vriezen van de ANWB legt uit hoe die gaten ontstaan.

"De gaten in de weg ontstaan doordat er zoab-asfalt op onze wegen ligt. Zoab staat voor zeer open asfaltbeton. Tussen de steentjes in het asfaltbeton zit ruimte", legt Vriezen uit. "Dat is lekker in de zomer omdat het dan geluid absorbeert. Als het regent dan zakt het water er snel in weg en is er weinig opspattend water."