Felle brand verwoest schuur in buitengebied van Veghel

Een felle, uitslaande brand heeft dinsdagmiddag rond vijf uur een grote schuur aan de Bolstweg in het buitengebied van Veghel verwoest.

Wat er in de schuur lag opgeslagen, is niet bekend. De politie zette de omgeving af en hield omstanders op afstand zodat de brandweer ongestoord te werk kon. Of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen bij de brand is onduidelijk.