Twitter gniffelt om door sneeuw gedesoriënteerde NOS-weerman: 'Het Kasteel van Helmond in Limburg'

Beste Peter: Kasteel Helmond is van ons. vergroot

Blijkbaar is niets zo veranderlijke als het weer. Je kunt als ‘glaciologist’ aan de Universiteit van Utrecht best een kenner zijn van de zuidpool én Groenland; een beetje vaderlandse topografie is voor een NOS-weerman dan wel meegenomen.

Peter Kuipers Munneke tekende dinsdagavond, tijdens het weerbericht bij het NOS-journaal, onbedoeld een enorme schietschijf op zijn mooie pak. Tegen een achtergrond van een muur van allerlei prachtige ingezonden winterfoto’s sprak hij de profetische woorden ‘Deze foto hier, van het Kasteel van Helmond in Limburg’ en ja, die kans laten de Brabanders natuurlijk niet lopen.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Vergiffenis

Munneke toonde zich overigens een sportief verliezer. In een reactie op Twitter meldde hij het volgende.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.