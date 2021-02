Grote kans op dooi na het weekend, maar het blijft oppassen op de weg

Na komend weekend lijkt er dooi in aantocht. "De wind draait dan wat naar het zuiden", vertelt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. "Dan komt er iets minder koude lucht onze kant op en gaan de temperaturen langzaam omhoog."

"Er zit nog wel wat onzekerheid in de weerkaarten, hoor", benadrukt Van Bernebeek. "Maar de temperatuur lijkt maandag voorzichtig boven nul te gaan komen. Dan praat je over middagtemperaturen van 2 of 3 graden. De echt felle kou is er dan uit. Maar ik denk dat het in de nachten nog wel een aantal dagen blijft vriezen. Dat zal dan lichte vorst zijn, zo'n beetje tussen -1 en -4 graden."