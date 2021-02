Telefoonterreur: man uit Goirle belt 100 keer in een nacht met de politie

Een man van 56 uit Goirle is woensdagochtend heel vroeg thuis aangehouden nadat hij in de nacht van dinsdag op woensdag honderd keer belde met de politie. De man belde volgens de politie 'onnodig en stelselmatig'. Daarbij beledigde hij degene die hij aan de telefoon kreeg.

In officiële termen wordt hij verdacht van 'een misdrijf tegen het openbaar gezag'. Zijn telefoon is in beslag genomen.