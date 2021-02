Man vecht met overvaller die zijn huis binnendringt, buurman schiet te hulp

Een man van 32 uit Tilburg werd dinsdagavond in zijn huis aan de Sint Paulusstraat tot twee keer toe bedreigd door een overvaller. In eerste instantie wist de bewoner de voor hem onbekende man na een worsteling naar buiten te werken. Maar de overvaller kwam daarna terug en bedreigde hem nog een keer.

Uiteindelijk kwam een buurman op het lawaai af. De dader nam vervolgens, zonder buit, de benen in de richting van de Groeseindstraat.

De bewoner, die alleen thuis was, deed dinsdagavond rond halfacht de deur open nadat er werd aangebeld. Een voor hem onbekende man stormde direct naar binnen en bedreigde hem met een zwaar stuk gereedschap. Er ontstond een worsteling waarbij het de bewoner lukte het wapen af te pakken en de indringer buiten te werken.

Buurman schiet te hulp Hiermee was de kous niet af. De overvaller probeerde het huis opnieuw binnen te komen. Nu dreigde hij hierbij met iets dat op een vuurwapen leek. Toen de buurman poolshoogte kwam nemen, nam de indringer definitief de benen.

De politie is nog op zoek naar de dader. Het zou gaan om een donkergetinte man met een pokdalig gezicht van ongeveer dertig jaar. Hij is ongeveer 1.80 meter lang en hij droeg zwarte kleding.

Ook poging in Waalwijk

Ook in Waalwijk probeerde een overvaller dinsdagavond een huis binnen te komen. Rond kwart voor acht werd er aangebeld bij een huis aan de Grotestraat. De bewoners deden in eerste instantie niet open, maar toen de bel nog een keer ging, namen ze toch een kijkje.