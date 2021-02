Bidden en werken: broeder Edgard is voor het leven verbonden met het klooster

Kruisheer Edgard Claes. vergroot

Broeder Edgard was 22 jaar oud toen hij toetrad tot een kloostergemeenschap. Eerst zat hij in België, maar inmiddels woont hij al elf jaar in het Kruisherenklooster in Sint Agatha. Hij is vanzelfsprekend trots dat woensdag het Jaar van het Brabants Kloosterleven werd geopend vanuit 'zijn' klooster. Koning Willem-Alexander was er digitaal bij. "Het is schitterend om zulke dingen te mogen meemaken."

Broeder Edgard (66) woont samen met drie andere kruisbroeders in het Kruisherenklooster. Hun dag bestaat voornamelijk uit bidden en werken. "We beginnen om halfacht met het ochtendgebed. Dan gaan we werken en daarna bidden we weer samen." Edgard is boekbinder. Hij heeft in het klooster een atelier opgericht waar hij cursussen geeft.

"Ik heb nog nooit zo'n goed jaar gehad als afgelopen jaar."

Vanwege het coronavirus moest ook het kloosterleven zich enigszins aanpassen. "We vormen met zijn vieren een bubbeltje in deze coronatijd", vertelt broeder Edgard. Hij vond de rust dit jaar eigenlijk wel lekker. "Ik heb nog nooit zo'n goed jaar gehad als afgelopen jaar. Er is niks te doen, dus je kunt rustig doorwerken." Voor mensen die het moeilijk hebben in quarantaine geeft broeder Edgard de gouden tip: "Ga lekker buiten wandelen. De natuur in. Met de zon die op je gezicht schijnt. Dat is heerlijk."

De Kruisheren van het Kruisherenklooster Sint Agatha. vergroot

In totaal zijn er nog zo'n zestig actieve kloostergemeenschappen, waarvan er slechts vijftien nog op lange termijn zullen blijven bestaan. Broeder Edgard baalt daarvan. "Er komen in Nederland al veertig jaar geen nieuwe monniken bij. Je mist toch wel de jeugd om iets aan door te kunnen geven. Maar goed, iedere tijd heeft zo zijn gebreken. Wij blijven gewoon."

Edgard Claes in de gangen van het Kruisherenklooster vergroot

Het hele jaar door worden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo is er een wandelroute van 330 kilometer langs vijftig kloostergebouwen. Ook kunnen honderd Brabanders zich opgeven om een paar nachten in een klooster te verblijven. "We staan met een breed, laagdrempelig programma stil bij de betekenis van het kloosterleven en hoe het de samenleving heeft gevormd", vertelt Olga Raaymakers, programmamaker van het kloosterjaar. "Kloosterlingen verzorgen zelf concerten en exposities en we hebben ook bijvoorbeeld een reizende theatershow."

Koning Willem-Alexander bij de livestream. vergroot

Om dit jaar feestelijk te openen, was er woensdagmiddag een livestream te zien vanuit het Kruisherenklooster. Koning Willem-Alexander schoof online aan en er waren verschillende muzikale optredens. Na de uitzending sprak de Koning met zes broeders en zusters. "Het was een verrassend, leuk en inspirerend gesprek", vertelt Zuster Margriet van der Vliet na de ontmoeting met de Koning.

"Ik had verwacht dat het heel formeel zou zijn, maar daar zat een heel ontspannen Koning. Hij was erg geïnteresseerd in hoe wij aankijken tegen de toekomst van het religieuze leven. Wel jammer dat hij hier niet in het echt kon zijn vanwege corona. Maar we zijn blij dat hij zich toch zo heeft ingespannen."

