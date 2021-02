'Heimweevoer naar carnaval!' Zo omschrijft Betty van den Oetelaar haar frikandellen cake-recept

De Frikandellen Mash Cake van Betty van den Oetelaar. vergroot

Onze Betty van den Oetelaar heeft inmiddels best wat lekkere recepten op haar naam staan. Voor kerst en voor Pasen bijvoorbeeld. Ze niet altijd even gezond, maar wél lekker. Het carnavalsrecept de Katerlasagne ging zelfs zo viral, dat meer dan anderhalf miljoen mensen het gezien hebben! En ook tijdens de carnaval die anders is dan alle anderen, komt ze met iets lekkers.

Benieuwd hoe je de Frikandellen Mash Cake moet maken? Bekijk dan de video!

Ingrediënten

Bladerdeeg

200 gram geraspte kaas

500 gram gekookte aardappels / aerpels

25 gram roomboter

Curry

Gesneden uitjes

Een ei

Peper en zout

Frikandellen

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden. Zorg dat de frikandellen al een klein bietje licht afgebakken zijn. Snijd ze door de helft en rol ze in het bladerdeeg. De frikandel mag een klein bietje uitsteken, maar niet teveel.

Pak een ingevet bakblik en maak een mooie cirkel van frikandelrolletjes. Smeer de rolletjes in met eigeel. Zet ze in de voorverwarmde oven van 200 graden en bak ze 20 minuutjes af.

Pureren maar!

Ondertussen maak je de aardappelpuree. De aardappels heb ik al gekookt, voeg een flinke dot boter toe, bietje peper, bietje zout. En tot slot de geraspte kaas. Stamp dit alles lekker door elkaar tot je een mooie puree hebt.

Zijn de frikadellenrolletjes klaar? Pak ze uit de oven en begin de schaal te vullen met puree. Zorg dat het bijna net zo hoog komt als de frikandellenrolletjes. Pak dan een grote soeplepel en maak in het midden een goeie kuil. Een soort juskuiltje, maar dan voor de curry. Spuit de kuil vol met curry en sprenkel de gesneden uitjes over je mash cake.

Tot slot haal je voorzichtig de ring van het bakblik, et voilà! Je eigen Frikandellen Mash Cake!

