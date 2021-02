Joop (73) wilde een schaatser redden maar zakte toen zelf ook door het ijs

Foto ter illustratie (pexels). vergroot

Joop van Hastenberg (73) aarzelde woensdagmiddag geen moment toen hij zag dat een schaatser door het ijs was gezakt in Nijnsel. Hij liep meters over het ijs maar zakte er vervolgens zelf ook doorheen.

Joop durfde het schaatsen woensdag nog niet aan, dus besloot hij te gaan kijken hoe het ijs er bij hem in de buurt bij lag. "Een meneer was wel aan het schaatsen en ik zag meteen dat het een goede schaatser was. Maar ineens zag ik hem nergens meer, ik dacht: 'Waar hij is hij gebleven?'"

Hij keek goed rond en zag vervolgens alleen nog een hoofd boven het ijs uitsteken. "Ik liep er meteen naartoe. Ik had toch al flink wat meters over het ijs gemaakt maar op ongeveer 25 meter afstand van de schaatser zakte ik er zelf doorheen."

Gelukkig voor Joop en de andere man was er iemand uit de buurt die meteen in actie kwam. "Die man pakte een lang touw uit zijn auto en bond dat vast aan een dikke tak. Die gooide hij over het ijs. Zo heeft hij ons er een voor een uit kunnen trekken."

Toch hebben de heren behoorlijk lang in het ijskoude water gelegen. "Ik denk iets van een kwartier of twintig minuten", zegt Joop. "Je kunt geen kant op en je kunt je nergens aan vasthouden want als je een stapje zet, breekt het ijs af."

De schaatser had een schaatspak aan maar Joop was gekleed in zijn ‘wandeltenue’ zoals hij het zelf noemt. Gelukkig raakten de mannen niet onderkoeld en hoefden ze niet naar het ziekenhuis. "De schaatser ging zelfstandig naar huis want hij woonde vlakbij en ik ben door de politie naar huis gebracht", zegt hij. "Dat was echt top. De brandweer was ook gekomen, maar die waren niet meer nodig."

De nuchtere man is al helemaal bekomen van de schrik. "De verwarming staat hoog en ik heb een deken gepakt maar verder gaat het prima." Joop is vastbesloten om over twee dagen toch gewoon de schaatsen aan te trekken en het ijs te trotseren. "Maar alleen als ik heel zeker weet dat het ijs goed is!"

