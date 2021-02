PSV ligt na dramatische eerste helft tegen Ajax uit de beker

Pablo Rosario in duel met Haller (foto: OrangePictures). vergroot

Het is PSV niet gelukt om door te bekeren. De ploeg van Roger Schmidt verloor in Amsterdam met 2-1 van Ajax. De Eindhovenaren hebben het vooral laten liggen in de eerste helft, aangezien PSV tijdens die eerste 45 minuten kansloos was en van geluk mocht spreken dat het nog 'maar' 2-0 stond. Welke 3 zaken vielen er op?

1. Opleving

Een dramatische eerste helft, maar een veel betere tweede helft. PSV toonde karakter en herpakte zich van 45 dramatisch verlopen minuten. Maar kwam dat nou doordat PSV beter of anders ging spelen, of omdat Ajax het minder deed. Voor beide zaken valt wat te zeggen.

Een ding is wel zeker: de PSV’ers speelden in ieder geval met de borst vooruit en de durf om vooruit te spelen. De bal werd langer in bezit gehouden, en PSV speelde met meer haar op de tanden. Ondanks dat PSV dus een ander gezicht toonde, werden er toch nog heel weinig kansen gecreëerd. Typerend genoeg was de tegengoal die PSV maakte een eigen goal van Ajax-verdediger Timber.

2. Voetballend onvermogen

Het was een groot verschil hoe PSV na de rust uit de kleedkamer kwam, en hoe PSV aan de wedstrijd begon. De Eindhovenaren kwamen tijdens dat eerste bedrijf ontzettend slordig voor de dag in de Johan Cruijff Arena. Ajax zette de Eindhovenaren goed onder druk en daar had PSV het moeilijk mee. Vooral het middenveldersblok met Sangaré en Rosario kon voetballend niet de oplossing vinden.

PSV mist juist die spelers die wél onder druk kunnen voetballen en dat heb je nodig als een tegenstander je dusdanig onder druk zet. De verdediging en het middenveldersblok kon niet onder de druk uitvoetballen en het voetballende onvermogen werd goed en pijnlijk duidelijk bij de doelpunten van Ajax.

Allereerst ging Sangaré in de fout en later was het Rosario die knullig balverlies leed. De middenvelders treuzelden veel te lang met de bal aan de voet, konden geen oplossing vinden, verloren de bal en Ajax profiteerde optimaal.

vergroot

3. Kans Malen

Dat PSV een kansloze eerste helft speelde was wel duidelijk. En toch hadden de Eindhovenaren geheel tegen de verhouding in terug in de wedstrijd kunnen komen. Donyell Malen kreeg na 43 minuten dé kans op de 2-1 maar faalde. De spits van PSV heeft zijn ploeg al meerdere malen geholpen, maar zo'n grote kans moet -en zeker in een topper- gewoon een doelpunt zijn. Dat weet Malen als geen ander, al kwam de misser voor hem en PSV wel op een heel slecht moment. Zeker als je er achteraf op terugkijkt en de tweede helft ziet die PSV nog op de mat wist te leggen.

