Mieke wil ruiming van het graf van haar zoontje Sander (6) voorkomen en spreekt politiek toe

Het graf van Sander, het in 1989 overleden zoontje van Mieke Kroonen.

Sander was zes jaar oud toen hij aan kanker overleed. In 1989 werd hij begraven aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle. De gemeente Waalwijk is van plan de grafsteen die aan hem herinnert weg te halen, samen met die van 212 andere overledenen. Zijn moeder Mieke Kroonen vindt het 'waanzin' en richt zich donderdagavond tot de gemeenteraad.

Joris van Duin

Het telefoontje van een paar maanden geleden zal ze niet snel meer vergeten. ‘Wist je al dat het graf van je zoontje geruimd wordt?’, vroeg een ex-schoonfamilielid. Een geel bordje dat de gemeente Waalwijk bij het graf had geplaatst, was het bewijs. “Ik stond versteld, wist niet wat ik hoorde”, zegt Kroonen. “Ik ben hier niet in gekend en schrok me dan ook een slag in de rondte.”

Heftige en intense periode

Kroonen dook meteen in de ruimplannen van de gemeente met telkens haar Sander in gedachten. Een jongetje dat op zijn vierde een tumor in zijn oog kreeg. Artsen haalden het gezwel eruit en daarmee was de kous af, dachten medici. Negen maanden later kreeg hij alsnog uitzaaiingen en onderging hij chemotherapie. Daarna kwam de kanker opnieuw terug. Bestralen zou te ingrijpend zijn en dus werd de behandeling gestopt. “Een hele heftige en intense periode”, zegt Kroonen daarover. “Ook omdat drie weken na zijn overlijden mijn jongste dochter geboren werd. Nota bene op de verjaardag van Sander.”

Mieke Kroonen houdt een foto van haar overleden zoontje Sander (6) vast. vergroot

En nu moet onder meer het graf van Sander dus verdwijnen. De gemeenteraad van Waalwijk besloot drie jaar geleden honderden graven op twee begraafplaatsen weg te halen. Om plek vrij te maken voor nieuwe overledenen. Maar ook om te besparen: onderhoudskosten betaalt de gemeente al jaren uit eigen zak.

Het gaat om algemene graven, waar een stoffelijk overschot twintig jaar in mag liggen. Die termijn is in alle gevallen ruimschoots verstreken. Veel nabestaanden, onder wie Kroonen, betalen inmiddels ook geen grafhuur meer. Feitelijk gezien mag de gemeente er dus mee doen wat ze wilt.

Nabestaanden kunnen wel kiezen wat te doen met hun begraven geliefde. Zo kan die opgegraven en herbegraven worden, al zit daar een prijskaartje aan vast tot wel 2.600 euro. Geld dat Kroonen niet zegt te hebben.

Een andere optie is de overblijfselen op te graven en in een verzamelgraf te stoppen. Dat is een gezamenlijk graf waar botten van meerdere overledenen in gelegd worden met daarbij een herdenkingssteen. Daar zou Kroonen vrede mee hebben. “Dan heb je tenminste een specifieke plek om te herdenken.”

Mieke Kroonen op de begraafplaats in Sprang-Capelle, waar ook haar zoon Sander (6) begraven is. vergroot

Zeven Acacias gooien roet in het eten

Ware het niet dat dit nog vele jaren op zich laat wachten. De 213 graven op veld D worden namelijk eerst 'bovengronds' geruimd. De grafstenen verdwijnen, maar de stoffelijke resten blijven onder de grond liggen. Dat heeft te maken met de zeven 65 jaar oude Acacias die er groeien. Worden alle stoffelijke overschotten uitgegraven, dan overleven die bomen het waarschijnlijk niet. Pas als deze in erbarmelijke staat verkeren, worden overblijfselen in een verzamelgraf gelegd, besloot de gemeente.

Volgens een gemeentewoordvoerder kan dat nog vijftien tot twintig jaar duren. Onverteerbaar, vindt Kroonen. "Dat maakt me enorm verdrietig. Ik weet straks dus niet meer precies op welke plek mijn zoontje begraven ligt.”

Deze zomer wordt geruimd

De voorlichter spreekt van een gevoelig onderwerp, maar benadrukt dat de gemeenteraad dit al drie jaar geleden besloten heeft. Volgens hem heeft de gemeente Waalwijk geen plicht nabestaanden persoonlijk op de hoogte te brengen van de ruimplannen. Dit omdat het om algemene en niet om particuliere graven gaat.

Om toch zoveel mogelijk mensen erover te informeren, zijn advertenties in kranten geplaatst. Ook kwamen aankondigings- en informatieborden op de begraafplaats te staan. De werkzaamheden staan voor juli gepland. Daar verandert ook de voordracht van Kroonen donderdagavond waarschijnlijk niks aan.

Foto: Gemeente Waalwijk vergroot

