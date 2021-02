Vaccin-flesjes en naalden uit verkeerde handen houden, Renewi voert corona-afval veilig af

Wachten op privacy instellingen... Arjan de Haas van Renewi heeft zijn handen vol aan het afvoeren van coronatest- en vaccinatiemateriaal (foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige vergroot 1/2 Renewi heeft handen vol aan afvoer gebruikt en misschien besmet coronatest- en vaccintiemateriaal

Lege vaccin-flacons zouden door oplichters zomaar gevuld kunnen worden met water. En gebruikte vaccinatienaalden, daar moet je jezelf niet per ongeluk aan prikken. Coronatest- en vaccinatiestraten draaien op volle toeren en dat levert een heleboel medisch afval op wat veilig afgevoerd moet worden. Dit doet het Eindhovense bedrijf Renewi, op meer dan tien plekken verspreid over heel Brabant. "In het afval kan mogelijk besmet materiaal zitten, dus daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan."

Bij het test- en vaccinatiecomplex aan de Wattweg in Bergen op Zoom is het een komen en gaan van Bergenaren. Borden, pijlen en verkeerregelaars wijzen de mensen de weg in het complex van witte tenten.

Containertjes

Maar niet alleen aan de voorkant, ook aan de achterkant van de test- en vaccinatiestraat gelden strenge regels en afspraken. Zeker over het medisch afval dat moet worden afgevoerd. Alles moet in gesloten en veilige verpakkingen worden klaargezet voor Renewi. "Met het vaccineren hebben we nu ook te maken met scherpe naalden. Die moeten na gebruik in speciale containertjes worden gestopt, zodat niemand zich eraan kan prikken", licht Frank Geelen van Renewi toe.

Ook voor de ontelbare gebruikte wattenstaafjes die diep in neus- en keelgat zijn geduwd voor de coronatests, gelden afspraken: "Daar kan natuurlijk materiaal tussen zitten dat is besmet met het coronavirus. Die wattenstaafjes worden gelijk in een luchtdichte verpakking gestopt, waardoor besmetting wordt voorkomen."

Nep-vaccin

De lege flesjes waarin het vaccin zat, krijgen ook extra aandacht. Want ze zijn gewild bij oplichters. Geelen: "Die lege ampullen kunnen met water worden gevuld en in het buitenland worden verkocht als nepvaccin. Daarom is het belangrijk dat ook die keten gesloten blijft, en de flesjes zo snel mogelijk bij de afvalverbranding terecht komen."

Frank Geelen van Renewi voor te test- en vaccinatiestraat in Bergen op Zoom (foto: Raoul Cartens). vergroot

De miljoenen wattenstaafjes, injectienaalden en lege vaccin-flacons worden door het Eindhovense Renewi met vrachtwagens naar de Zavin in Dordrecht gebracht. De naam staat voor 'ziekenhuisafval verbrandingsinstallatie'. Door de coronacrisis is het volume aan medisch afval verdubbeld en kan Dordrecht alleen de verbranding niet aan. Daarom hebben ook twee andere verbrandingscentrales elders in Nederland toestemming gekregen om dat afval te vernietigen.

Schuiven

Ondanks de grotere hoeveelheid afval uit de coronatest- en vaccinatiestraten heeft Renewi geen extra mensen hoeven aannemen. "Door de coronacrisis zie je dat het in andere sectoren nu een stuk rustiger is qua afval. Dus daarom kunnen we nu met mensen schuiven", licht Geelen toe.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.