Arrestatieteam haalt man uit huis in Asten: 'Dit gebeurde met het nodige geweld'

De man werd door een arrestatieteam uit het huis in Asten gehaald (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). vergroot

Een man is woensdagavond door een arrestatieteam uit een huis aan de Kesselcamp in Asten gehaald. Waarom dit gebeurde, is niet bekendgemaakt.

Rond zeven uur 's avonds was de politie bij het huis aanwezig en praatte een onderhandelaar ruim een uur op de man in. Toen dit geen succes had, ging het arrestatieteam rond kwart over tien het huis binnen. "Dit gebeurde met het nodige geweld", laat een ooggetuige weten.

Ziekenhuis

De aangehouden man is vervolgens met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

