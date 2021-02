Drie mannen en twee vrouwen aangehouden voor steekpartij bij camping in Schijf

Drie mannen en twee vrouwen zij woensdagavond In de buurt van een camping aan de Molendreef in Schijf aangehouden. Het vijftal, drie mannen van 21, 22 en 42 jaar en twee vrouwen van 18 en 20 jaar, wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een steekpartij een uur eerder. Bij de steekpartij raakten twee mensen gewond.

Bij de politie kwam rond halfzeven een melding binnen van een ruzie die uitmondde in een steekpartij. Een man en een vrouw die op de camping in Schijf verblijven zouden zijn gestoken door de verdachten. De twee raakten volgens de politie niet levensgevaarlijk gewond.

'Onderzoek is in volle gang'

Volgens de politie is 'het onderzoek nog in volle gang', maar de aanleiding voor de uit de hand gelopen ruzie zou een eerder conflict zijn. Meer details heeft de politie niet bekendgemaakt.