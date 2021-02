Vijf mensen aangehouden na melding steekpartij in Schijf

Vijf mensen zijn woensdagavond aangehouden na een melding van een steekpartij bij een camping in Schijf. Twee mensen zijn naar een ziekenhuis gebracht.

'Onderzoek is in volle gang'

Volgens de politie is 'het onderzoek nog in volle gang', maar zou er op de camping 'een conflict hebben plaatsgevonden'. Waarover deze ruzie ging, is niet bekendgemaakt.