Vastgevroren autodeuren!? Spierballen of een föhn bieden uitkomst

Misschien had je, net als ik, donderdagochtend geluk en zat het portier van je auto net niet vastgevroren. Maar wat nu als het portier van je auto wel vastzit? Spierballen, een warme kruik of een föhn bieden uitkomst.

Je merkt het meteen als je de greep van je autodeur vastpakt: er zit geen beweging in. Met een beetje geluk helpt wat spierkracht. Geen resultaat? Druk even op de sponningen rond de deur, luidt het advies van de ANWB. Misschien breekt het ijs.

Let wel op met de föhn

Nog steeds geen resultaat? Dan zul je echt even terug naar binnen moeten op zoek naar een warme kruik of een föhn waarmee je het ijs te lijf kunt gaan. Leg de kruik op de deursponningen of ga met de föhn aan de slag.